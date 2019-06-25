В Лиде 3-летняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в ровесника

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О происшествии в Лиде сообщили в Следственном комитете. Трехлетний мальчик был в гостях у родственников, играл с ровесницей. Пока рядом не было взрослых, девочка взяла из шкафа заряженную пневматическую винтовку своего отца и выстрелила из нее в направлении мальчика. С пулевым ранением лба ребенка отвезли в больницу. Там врачи извлекли пулю и отпустили мальчика домой. Его жизнь и здоровье находятся вне опасности.

Дальнейшую проверку проводит милиция. Следователи рекомендуют не пренебрегать правилами безопасности самим и прививать детям их соблюдение.