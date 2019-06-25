Полтонны наркотиков и психотропов изъяли в Беларуси за полгода

270 кг наркотиков и 229,5 кг психотропов изъяли в Беларуси с начала года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Законопроект об амнистии, внесенный в парламент, может коснуться известной наркостатьи 328

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Каждый год в Беларуси количество наркопреступлений становится меньше на 9 - 10%.

- В этом году изъято около полтонны запрещенных веществ. Это 270 кг наркотиков и 229,5 кг психотропов. За пять месяцев в Беларуси ликвидированы 15 каналов поставок наркотиков, - передает слова начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадия Казакевича belta.by.

Законопроект об амнистии, внесенный в парламент, может коснуться известной наркостатьи 328.

- Это снижение для несовершеннолетних на два года, а для совершеннолетних по этим частям - на один год лишения свободы, - сказал глава наркоконтроля МВД. Окончательное решение - за парламентом и главой государства.