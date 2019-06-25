О чем Лукашенко говорил по телефону с Путиным?

Белорусский президент пообщался по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом России Владимиром Путиным

Изменить размер текста: A A

Александр Лукашенко с Владимиром Путиным кратко обсудили двустороннюю повестку дня. Белорусский президент пригласил Путина принять участие в церемонии закрытия II Европейских игр, он приглашение принял. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского президента.

Кроме того, состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

- Главы государств обсудили вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовку предстоящего визита Эмомали Рахмона в Беларусь во второй половине текущей недели, - говорится на сайте. - Планируется, что кроме официальных мероприятий визита президент Таджикистана также посетит церемонию закрытия II Европейских игр.