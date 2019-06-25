Пьяный парень в Гродно выбросил мебель с 9-го этажа на чужую машину

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21-летний житель Гродно пришел в квартиру знакомого по улице Наполеона Орды около часа ночи. Несмотря на открытую дверь, там никого не было.

В РОВД говорят, что молодой человек был настроен агрессивно: он выбросил из окна тумбочку, другую мебель и двери. Вещи повредили автомобиль «Форд». Шум услышала хозяйка машины и позвонила в милицию. Дебошир успел уйти, но сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД Гродно задержали его на следующий день. Выяснилось, что этот парень уже выбрасывал мебель из окна квартиры. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».