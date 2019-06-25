Замгенпрокурора: «Втюрин сотрудничает со следствием»

В связи с его же делом задержан и гендиректор "Белтелекома"

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Зам генерального прокурора Алексей Стук прокомментировал задержание бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.

- Втюрин задержан с поличным при получении 148 тысяч долларов за лоббирование интересов российских коммерческих структур в плане поставки оборудования для "Белтелекома". В связи с его же делом задержан и гендиректор "Белтелекома" Сиводедов. Андрей Александрович (Втюрин. - Ред.) сотрудничает со следствием.

Напомним, в апреле появилась информация о том, что Андрея Втюрина задержали по подозрению в коррупции. 4 мая КГБ сообщил, что Втюрин был задержан при получении взятки в $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси. Бывшему заместителю госсекретаря Совбеза предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) УК, второму лицу - в даче взятки. Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме.