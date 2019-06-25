2019-06-25T17:33:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Речицком районе фура насмерть сбила женщину

Она шла ночью без фликера
Полина СВЕТЛОВА
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Авария произошла ночью. Фото: МВДАвария произошла ночью. Фото: МВД
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Смертельное ДТП произошло ночью 25 июня в Речицком районе Гомельской области, рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. По центру крайней правой полосы попутно проезжающим машинам шла женщина, фликеров на ней не было. Женщину сбила фура, которой управлял 45-летний водитель. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

В УГАИ отметили, что пешеход обязан двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их отсутствии - по обочине. Если ни тротуаров, ни обочин нет или идти по ним невозможно, можно идти по краю проезжей части навстречу движению транспорта. Инспекторы настоятельно рекомендуют быть внимательными и осторожными на дороге и в темное время суток обязательно использовать фликеры.

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