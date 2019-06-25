В Речицком районе фура насмерть сбила женщину

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло ночью 25 июня в Речицком районе Гомельской области, рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. По центру крайней правой полосы попутно проезжающим машинам шла женщина, фликеров на ней не было. Женщину сбила фура, которой управлял 45-летний водитель. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

В УГАИ отметили, что пешеход обязан двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их отсутствии - по обочине. Если ни тротуаров, ни обочин нет или идти по ним невозможно, можно идти по краю проезжей части навстречу движению транспорта. Инспекторы настоятельно рекомендуют быть внимательными и осторожными на дороге и в темное время суток обязательно использовать фликеры.