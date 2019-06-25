2019-06-25T18:06:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Генпрокуратура о снижении наказания по антинаркотической статье: «Мы выступали за изменение»

По словам заместителя генерального прокурора, снижение нижней планки сроков наказания послужит более эффективной борьбе с незаконным оборотом наркотиков
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Внести поправки в законодательство о снижении требовали матери осужденных за наркотикиВнести поправки в законодательство о снижении требовали матери осужденных за наркотикиФото: Павел МАРТИНЧИК
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- Это все сделано для того, чтобы все-таки у суда и у прокурора, поддерживающего обвинение, было больше возможностей с учетом обстоятельств дела, личности, послужного списка фигурантов, все-таки варьировать с мерой наказания, - сказал заместитель генерального прокурора Алексей Стук. - Мы выступали за это изменение, и мы считаем, что это послужит более эффективной борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, 13 июня депутаты проголосовали за изменения в 328-ю антинаркотическую статью во втором чтении. Напомним, внести поправки в законодательство о снижении требовали матери осужденных за наркотики, женщины даже проводили голодовку. Так, снижаются нижние пределы наказания по частям 2, 3 328-й статьи УК РБ на два года.

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