Генпрокуратура о снижении наказания по антинаркотической статье: «Мы выступали за изменение»

Изменить размер текста: A A

- Это все сделано для того, чтобы все-таки у суда и у прокурора, поддерживающего обвинение, было больше возможностей с учетом обстоятельств дела, личности, послужного списка фигурантов, все-таки варьировать с мерой наказания, - сказал заместитель генерального прокурора Алексей Стук. - Мы выступали за это изменение, и мы считаем, что это послужит более эффективной борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, 13 июня депутаты проголосовали за изменения в 328-ю антинаркотическую статью во втором чтении. Напомним, внести поправки в законодательство о снижении требовали матери осужденных за наркотики, женщины даже проводили голодовку. Так, снижаются нижние пределы наказания по частям 2, 3 328-й статьи УК РБ на два года.