Мужчина из Ганцевичей купил несуществующего щенка

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В милицию с заявлением обратился 33-летний житель Ганцевичей, сообщают в УВД Бресткого облисполкома. Он рассказал, что увидел объявление в соцсетях о продаже семимесячного щенка чихуа-хуа. Написал продавцу, ему передали реквизиты банковского счета, на который нужно перевести аванс. После того, как мужчина перечислил нужную сумму, объявление пропало, а контактный номер перестал отвечать. В милиции выяснили, что продала вымышленного щенка 27-летняя девушка из деревни Кривичи Солигорского района. Фотографию собаки девушка нашла в интернете. Ганцевичский РОСК возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ или штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.