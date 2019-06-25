2019-06-25T17:41:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина из Ганцевичей купил несуществующего щенка

Объявление о продаже чихуа-хуа он увидел в соцсетях
Полина СВЕТЛОВА
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Фотографию щенка девушка нашла в интернете. Фото: pixabay.comФотографию щенка девушка нашла в интернете. Фото: pixabay.com
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В милицию с заявлением обратился 33-летний житель Ганцевичей, сообщают в УВД Бресткого облисполкома. Он рассказал, что увидел объявление в соцсетях о продаже семимесячного щенка чихуа-хуа. Написал продавцу, ему передали реквизиты банковского счета, на который нужно перевести аванс. После того, как мужчина перечислил нужную сумму, объявление пропало, а контактный номер перестал отвечать. В милиции выяснили, что продала вымышленного щенка 27-летняя девушка из деревни Кривичи Солигорского района. Фотографию собаки девушка нашла в интернете. Ганцевичский РОСК возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ или штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

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