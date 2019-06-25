2019-06-25T17:55:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Генпрокуратура: "Число коррупционных преступлений снизилось"

Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Количество коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 23%.Количество коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 23%.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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- В 2018 году вскрыты масштабные криминальные схемы в системах транспорта, здравоохранения, торговли, предоставлении услуг, в промышленности, строительстве. В основном, руководители разного уровня получали так называемые откаты и совершали действия в интересах представителей коммерческих структур, - рассказал во вторник в Национальном пресс-центре заместитель генерального прокурора Алексей Стук. - Следует отметить, что за 5 месяцев этого года количество зарегистрированных коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 23%.

К слову, сократилось число фактов получения (с 516 до 373) и дачи взяток (с 180 до 83), должностных хищений (с 248 до 198)

По словам Стука, Генпрокуратура разработала законопроект, которым предусмотрено изменение и дополнение Закона "О борьбе с коррупцией" и других законодательных актов. Так, предложено ввести административную ответственность юрлиц за передачу незаконного вознаграждения от их имени или в их интересах.

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