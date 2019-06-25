Белнефтехим: Экспорт нефти из Беларуси возобновится в конце июня

Вся добытая в Беларуси нефть идет на экспорт. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но пока только частично

Изменить размер текста: A A

До конца июня «Белнефтехимом» запланировано возобновить нефтяной экспорт, проинформировали belta.by в пресс-службе концерна.

– Экспорт белорусской нефти частично будет возобновляться после инцидента с приостановкой до конца июня, – уточнили в «Белнефтехиме».

Напомним, белорусская сторона приостановила экспорт из-за поступления «ядовитой» нефти в нефтепровод «Дружба». Это произошло в конце апреля 2019 года. Когда были замечена «грязная» нефть, были приостановлены и прокачка, и экспорт, «заморожено» одно направление. Белорусские нетеперерабатывающие заводы – НПЗ в Мозыре и «Нафтан» вынужденно снизили производственные мощности, потерпели немалые убытки. Спустя месяц – в мае 2019 года российская сторона начала откачивать отравленную нефть обратно. Общий ущерб нанесенный стране, еще не подсчитан.

Известно, что ежегодная нефтедобыча в Беларуси составляет примерно 1,6 миллиона тонн «черного золота». Вся нефть уходит на экспорт.