2019-06-25T18:23:05+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белнефтехим: Экспорт нефти из Беларуси возобновится в конце июня

Но пока только частично
Надежда БУТОВИЧ
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Вся добытая в Беларуси нефть идет на экспорт.Вся добытая в Беларуси нефть идет на экспорт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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До конца июня «Белнефтехимом» запланировано возобновить нефтяной экспорт, проинформировали belta.by в пресс-службе концерна.

– Экспорт белорусской нефти частично будет возобновляться после инцидента с приостановкой до конца июня, – уточнили в «Белнефтехиме».

Напомним, белорусская сторона приостановила экспорт из-за поступления «ядовитой» нефти в нефтепровод «Дружба». Это произошло в конце апреля 2019 года. Когда были замечена «грязная» нефть, были приостановлены и прокачка, и экспорт, «заморожено» одно направление. Белорусские нетеперерабатывающие заводы – НПЗ в Мозыре и «Нафтан» вынужденно снизили производственные мощности, потерпели немалые убытки. Спустя месяц – в мае 2019 года российская сторона начала откачивать отравленную нефть обратно. Общий ущерб нанесенный стране, еще не подсчитан.

Известно, что ежегодная нефтедобыча в Беларуси составляет примерно 1,6 миллиона тонн «черного золота». Вся нефть уходит на экспорт.

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