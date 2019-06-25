2019-06-25T18:44:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Потеряла равновесие на подоконнике и вывалилась вместе с москитной сеткой»: в Речице пострадала 8-летняя девочка

Школьница находится в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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Девочка прыгала по предметам мебели,оказалась на подоконнике и сорвалась вниз.Девочка прыгала по предметам мебели,оказалась на подоконнике и сорвалась вниз.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Несчастный случай произошел в Речицком районе 23 июня, сообщают в пресс-службе МВД.

Воскресным вечером в коттедже в комнате на втором этаже играли 8-летняя девочка и ее сестры. Мама позвала детей выпить прохладные напитки и сестры спустились вниз. А школьница, увлеченная игрой, осталась на втором этаже. Девочка, перепрыгивая по предметам мебели оказалась на подоконнике, но там пошатнулась и, потеряв равновесии, упала вниз.

– Падая несовершеннолетняя пыталась схватиться за москитную сетку, но та не выдержала вес девочки. Со второго этажа школьница упала вместе с сеткой в руках. Сначала пострадавшая попала на козырек дома, а потом скатилась с него прямо на землю, – рассказали в пресс-службе.

Известно, что трагедия произошла в благополучной семье и ранее ничего подобного там не происходила. Девочка была доставлена в центральную больницу с тяжелыми травмами и сейчас находится в больнице на лечение.

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