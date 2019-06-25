74-летняя пенсионерка гналась за вором, который украл у нее со двора гусят и цыплят

Часть птичек она выхватила в погоне, других мужчина унес с собой

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В Березовском районе вор-рецидивист забрел на чужое подворье и убегал от бабушки, сообщают в УВД Брестского облисполкома.

Первым в милицию обратился безработный 45-летний сельчанин. Мужчина оставил в доме на зарядке мобильник, ушел закрыв дверь, но оставив открытым окно, а когда вернулся, пропал и телефон, и 2,5 блока сигарет. Ущерб составил без малого 380 рублей.

Затем поступило заявление из другого поселка Березовского района. Пенсионерка, 1945 года рождения, рассказала, что незнакомый мужчина забрался к ней во двор и «упаковал» в сумку пасущихся гусят и цыплят. Злодея заметила соседка женщины и подняла крик. На шум выбежала хозяйка дома, а увидев похитителя, бросилась в погоню.

– В какой-то момент пожилая женщина догнала вора и стала выхватывать из открытой сумки своих питомцев. Кого-то спасла, а с остальными мужчина скрылся в лесу. Сельчанка лишилась шести гусят и пяти цыплят – сумма ущерба составила 380 рублей, – уточнили в УВД.

Вскоре правоохранители разыскали похитителя. В обоих случаях криминальным фигурантом был 38-летний ранее судимый местный сельчанин. Преступления он совершил пьяным. Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело.