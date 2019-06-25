«Позволит привнести вклад в экономику страны»: на аккумуляторном заводе под Брестом рассказали, зачем он нужен

Предприятие, против которого протестуют брестчане, намерено полностью удовлетворить спрос белорусов на аккумуляторы

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Группа компаний 1AK-GROUP, в состав которой входит завод «АйПауэр» под Брестом, поделилась экономическим обоснованием строительства предприятия по производству свинцово-кислотных аккумуляторов, против которого уже полтора года митингуют брестчане.

Предприятие делится такой статистикой: в Беларуси на каждую 1000 жителей приходится 320 автомобилей. Аккумуляторы в нашу страну импортируются из Польши (33%), России (25%) и Украины (19%).

- Динамика аккумуляторного рынка напрямую связана с ростом автомобильного рынка, в том числе ростом рынка электромобилей: сегодня в электромобилях и гибридных автомобилях стоит свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, необходимая для поддержания питания бортовой сети, - отмечают в пресс-службе завода.

Свои аккумуляторы брестский завод планирует продавать в Беларуси и за границей - в частности, в России, которая тоже в большом объеме импортирует аккумуляторы.

- ООО «АйПауэр» является первым в Республики Беларусь заводом по производству полного спектра необслуживаемых стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, а также автотракторной техники. Производство позволит не только привнести вклад в экономику страны, но и развить новую отрасль, связанную с освоением технологий хранения и накопления энергии, - заключают представители аккумуляторной компании.

Напомним, Брестский облисполком недавно заявил о приостановлении строительства завода, в то время как там уже проводились пусконаладочные работы. Власти требуют от предприятия устранить нарушения экологического законодательства. Инициативная группа брестчан и жителей пригорода настаивает на полном закрытии завода.