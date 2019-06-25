2019-06-25T19:47:05+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мы работаем не для красивой картинки в соцсетях»: Лукашенко пожелал студентам-выпускникам работать на результат

Глава страны посетил бал выпускников вузов
Надежда БУТОВИЧ
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Президент лично вручил лучшим выпускникам и преподавателям награды. Фото: president.gov.by.Президент лично вручил лучшим выпускникам и преподавателям награды. Фото: president.gov.by.
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Во вторник, 25 июня, белорусский президент напутствовал выпускников белорусских вузов, сообщают в пресс-службе лидера страны.

Вчерашним студентам Лукашенко пожелал осуществлять мечты, работая на конкретный и полезный для общества результат.

– Моделируя свое будущее вы, белорусская молодежь, должны понимать: все, что мы делаем – это не для красивой картинки в социальных сетях. И пускай сейчас стала модной жизнь в интернете, но мечты должны воплощаться в реальности. Для этого нужно работать на конкретный, полезный людям результат. И тогда ваши личные успехи сложат счастливое будущее всей нашей Беларуси, – пояснил президент на балу выпускников вузов.

Также глава страны призвал молодых специалистов беречь природные ресурсы, чтобы в будущем сохранить комфортабельную для жизни страну. А подчеркивая значимость выпускного бала в жизни лучших студентов страны – «золотого фонда белорусской молодежи», напомнил:

– К Республиканскому балу вас привела импровизированная дорога успеха. И пусть это лишь первые шаги, вы немало потрудились за прошедшие студенческие годы. Для человека, который по-настоящему учился в вузе – это самые тяжелые годы, – подчеркнул Лукашенко.

В этом году впервые на бал выпускников были приглашены лучшие иностранные студенты. И глава страны пожелал, чтобы это стало в будущем доброй традицией. В конце встречи президент вручил лучшим выпускникам и преподавателям Благодарность президента.

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