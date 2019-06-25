2019-06-25T20:23:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Цирк уехал, а работник исчез»: в Молодечно ищут украинца

Мужчина работал в шапито и пропал с места работы до конца гастролей
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Иванович Ненашев разыскивается. Фото: УВД Минского облисполкома.Александр Иванович Ненашев разыскивается. Фото: УВД Минского облисполкома.
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Сотрудники РОВД Молодечно объявили в розыск иностранного гражданина, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

К правоохранителям обратился рекламный директор цирка-шапито, который был на гастролях в райцентре до 23 июня. Вместе с цирком в город приехал и 53-летний гражданин Украины – Александр Иванович Ненашев. В шапито в обязанности мужчины входил уход за животными.

– Но как только цирк приехал и обосновался в городе (Прим. ночью 19 июня) рабочий исчез. Коллеги рассказали, что Ненашев днем ушел из городского парка имени Победы, где разместился шатер, и пошел в сторону Летнего Амфитеатра. С тех пор мужчину никто не видел, на связь с работодателем он так же не выходил, – пояснили правоохранители.

Известно, что в личных беседах c товарищами по цирку украинец как-то признался, что не собирается возвращаться в Украину, а хочет теперь жить в Беларуси.

– Цирк закончил представления в Молодечно 23 июня. Артисты продолжили белорусские гастроли. А их уже бывшего коллегу объявили в розыск, – добавили в пресс-службе.

Александру Ненашеву на вид 53 года. Его рост около 170 сантиметров, он худощавый с бледным лицом и серыми глазами. Из особых примет: небольшая бородка странной формы. На левой руке искривлен палец: или средний, или указательный, а на ногах – шрамы, которые оставили язвы после укусов животных. В день пропажи Ненашев был в клетчатых светлых бриджах, светлых кроссовках, кепке и очках. Ушел из цирка со светло-коричневой сумкой через плечо.

Если вам что-либо известно, сообщите в милицию по номеру 102.

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