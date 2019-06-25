В Жлобинском районе мужчина погиб, наполняя водой надувной бассейн

Погибший мужчина приехал в гости и хотел помочь с бассейном. Фото: ГКСЭ.

Изменить размер текста: A A

О несчастном случае, который произошел в Жлобинском районе, информируют в пресс-службе управления ГКСЭ по Гомельской области.

Днем 22 июня в деревне Коротковичи смертельную травму от удара током получил житель Светлогорска. 36-летний горожанин приехал в гости и помогал хозяину установить и наполнить водой бассейн. В какой-то момент мужчине понадобилось отключить насос от сети, и он коснулся электрических разъемов. Гость получил удар электротоком и умер на месте происшествия.

– Еще одна похожая трагедия произошла в этот же день, 22 июня, на одном из сельхозпредприятий области, – пояснили в ГКСЭ. – Сотрудники Октябрьского райотдела СК устанавливали обстоятельства гибели работника МТФ.

Известно, что на ферме проходили ремонтные работы ограждений доильного блока. Сварщику предприятия помогал электромонтер. Для подключения электросварки работники соорудили самодельный кабель-удлинитель. Кабель проложили по сырому полу доильного блока и включили в сеть 220 вольт. Электромонтер проверял, почему не работает соединение, и в этот момент получил смертельный разряд.

– Как выяснили следователи, погибшему 53-летнему мужчине были выданы средства индивидуальной защиты, но он пренебрег ими, к тому же производил ремонт в собственных туфлях, которые еще и были мокрыми, – рассказали в пресс-службе.

В отношении погибших будут проведены судмедэкспертизы.