«Девочка держалась за матрас, а мальчик начал тонуть»: дети перевернулись на матрасе на озере в Малорите

Женщина держала матрас с сыном и племянницей на нем, а потом отпустила, и дети чуть не утонули. Фото: pixabay.com.

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В понедельник, 24 июня, отдыхающей семье потребовалась помощь спасателей на одном из водоемов в Малорите, проинформировали belta.by в пресс-службе Брестской облорганизации общества спасания на водах.

В этот день после обеда женщина пришла отдохнуть на озеро вместе с 8-летний сыном и 10-летней племянницей. Дети загорали, лежа на надувном матрасе прямо на воде. Матрас за край удерживала горожанка. В какой-то момент женщина не почувствовала дна, испугалась и отпустила матрас. А ветер понес «плавсредство» на глубину.

– Дети на матрасе стали паниковать, попробовали встать, из-за чего матрас перевернулся. Школьники оказавшись в воде растерялись И, если старшая девочка, схватилась за матрас, чтобы не уйти под воду, то мальчик начал тонуть, – рассказали в ОСВОД.

Недалеко оказался матрос-спасатель, который вытащил детей из воды и отвез на берег. Медпомощь ребятам не понадобилась.

– С января 2019 года на водоемах Брестчины спасено 18 человек, из них пятеро – дети. Все случаи с участием детей происходили глазах родителей. Но страшно представить, чем это могло бы обернуться, если бы не своевременная и помощь работников ОСВОДа, – уточнили в обществе. – В тоже время с начала года на водоемах Брестской области погибли 38 взрослых и трое детей. Половина происшествий – несчастный случай в состоянии алкогольного опьянения.