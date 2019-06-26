2019-06-26T10:48:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мотоциклист погиб в Оршанском районе

С мотоциклом столкнулся автомобиль, который тронулся с обочины
Наталья ПАРТОЛИНА
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Автомобиль тронулся от обочины и столкнулся с мотоциклом. Фото: ГАИ.Автомобиль тронулся от обочины и столкнулся с мотоциклом. Фото: ГАИ.
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Вечером 25 июня в Оршанском районе погиб мотоциклист. Как сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла около 19 часов недалеко от поселка Высокое.

23-летний молодой человек ехал на мотоцикле SUZUKI. На 66-м километре автодороги Орша - Витебск на обочине дороги остановился автомобиль OPEL ZAFIRA, за рулем которого был 23-летний оршанец. Автомобиль начал движение после остановки на обочине и столкнулся с мотоциклом, который ехал в попутном направлении.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии. ГАИ проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

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