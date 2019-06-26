Жители Пелища нашли потерявшегося косуленка

Этот малыш потерялся почти сразу после рождения, и в нацпарке его выкармливают детским питанием. Фото: официальный сайт национального парка "Беловежская пуща".

Изменить размер текста: A A

Новый обитатель появился в демонстрационном вольере для диких животных Национального парка «Беловежская пуща». Это маленький детеныш косули.

- Косуленок совсем маленький - новорожденный, - рассказали в отделе охраны животного мира и охотничьего хозяйства нацпарка. - Когда его нашли, он весил всего полтора килограмма. По каким-то причинам он потерялся. Возможно, его мама, спасаясь от хищников, убежала слишком далеко: такое в дикой природе иногда бывает.

Детеныша косули в высокой траве нашли жители деревни Пелище и отнесли его работникам национального парка. Вначале малыш был сильно ослаблен и напуган. За ним постоянно наблюдал ветеринарный врач. Теперь косуленок уже встал на ножки, он активный и любопытный. Кормят малыша детским питанием, но он уже пытается пробовать молодую травку.