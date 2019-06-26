2019-06-26T10:50:43+03:00
Общество
КП Беларусь

В Верхнедвинске пожарные спасли женщину: она едва не задохнулась в дыму

Из имущества огонь повредил только диван
Наталья ПАРТОЛИНА
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В доме женщины загорелся диван, она надышалась дыма и попала в больницу. Фото: МЧС.В доме женщины загорелся диван, она надышалась дыма и попала в больницу. Фото: МЧС.
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Предположительно из-за неосторожности при курении пострадала жительница Верхнедвинска. Вечером 25 июня в службу спасения поступило сообщение о пожаре в доме по улице Фрунзе. Когда спасатели приехали на место, внутри дома все было задымлено. 34-летнюю хозяйку спасатели нашли на полу. Женщине надели кислородную маску и вывели ее из задымленной комнаты. Медики предварительно поставили ей диагноз «отравление продуктами горения». Пострадавшая госпитализирована.

В доме в результате пожара поврежден только диван, рассказали в пресс-службе МЧС.

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