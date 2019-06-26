В Полоцком районе выбрали лучшую девушку-березу

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Фестиваль «Заозерская березуха» прошел в Полоцком районе. На фестивале пели, плясали, ели уху, приготовленную по специальному рецепту на костре из березовых поленьев, жарили яичницу на чурках и состязались в разных конкурсах. Был и конкурс красоты - разумеется, с «березовым привкусом». Он так и назывался - «Дзяўчына-краса - бярозавая каса». Березовыми косами мерились одиннадцать девушек. Каждая представляла свой сельсовет и демонстрировала свои умения. Победила Ирина Крупенич, которая представляла Солоницкий сельский совет. Образ стройной березки девушка представила необычным способом - встав на ходули.

- Председатели сельских советов поддерживали своих конкурсанток: каждый председатель принес оригинально оформленный березовый веник, - рассказала директор Заозерского сельского дома культуры Жанна Михно. - Целая выставка веников получилась!

«Заозерскую березуху» в Полоцком районе проводят уже в четвертый раз.