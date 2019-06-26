В Новополоцке погиб подросток: он выпал из окна

Компания ребят отдыхала дома у одного из них без взрослых, все были трезвыми

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16-летний юноша погиб, выпав из окна. Трагедия произошла в Новополоцке 25 июня в 22.39.

- В Новополоцкий ГОВД поступило сообщение от 16-летнего местного жителя о том, что из окна его квартиры выпал его знакомый, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы установили, что вечером 25 июня в квартире без взрослых находилась компания из трех подростков.

По факту гибели юноши проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Все трое подростков, находившихся в квартире, в тот вечер были трезвы, уточнили в УВД.

Ни погибший юноша, ни его друзья ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов.