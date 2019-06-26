2019-06-26T11:51:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Россияне с саблями и кортиком хотели въехать в Беларусь по зеленому коридору

Разрешительных документов на ввоз холодного оружия у них не было
Алиса МИЕЛОФОН
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Две сабли и кортик везли россияне через границу без соответствующих документов. Фото: Таможенный комитет.Две сабли и кортик везли россияне через границу без соответствующих документов. Фото: Таможенный комитет.
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Таможенники в пункте пропуска Брузги пресекли попытку ввоза на территорию Евразийского экономического союза кортика и двух сабель начала ХХ века. Об этом сообщает пресс-служба Таможенного комитета.

В обоих случаях предметы пытались ввезти граждане Российской Федерации. На своих авто они ехали по зеленому коридору, подтвердив тем самым, что у них нет товаров, которые подлежат обязательному письменному декларированию. Но в багаже сотрудники таможни нашли кортик и сабли, которые, предположительно, относятся к категории холодного оружия. Перевозить такие предметы можно только с разрешительными документами, а их у россиян не было.

Сабли с 80-сантиметровыми лезвиями были изготовлены в 1910 году на Златоустовской оружейной фабрике. Кортик Военно-морского флота СССР с инкрустированной деревянными вставками рукояткой был изготовлен в 1986 году. Таможня проводит проверку, кортик и сабли изъяты и направлены на экспертизу.

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