В Минске в Международный день собак питомцев можно сводить в кино

2 июля в Минске питомцев можно взять с собой в кино! Фото: Оксана БРОВАЧ

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2 июля, в Международный день собак, в Минске пройдет необычный киносеанс. Фильм «Хатико: самый верный друг» на белорусском языке покажут не только зрителям-людям, но и их питомцам. На сеанс в арт-пространстве ОК16 (улица Октябрьская, 16) можно будет прийти со своей собакой!

Dog-friendly-сеанс пройдет в партнерстве с общественным проектом OkiDog, который стремится сформировать в городах Беларуси комфортную среду для владельцев собак и их питомцев. Сеанс начнется в 19.30, но организаторы просят приходить заранее, с 18.30. Кино покажут бесплатно, но гостей просят предварительно зарегистрироваться - количество мест ограничено.

На белорусский язык фильм о Хатико переведен и озвучен в рамках проекта «Беларускія ўікэнды», его реализует компания «Кінаконг» приподдержке velcom | A1. После dog-friendly-премьеры белорусскоязычный вариант трогательной истории о Хатико появится в столичном кинопрокате.