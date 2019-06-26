Китай хочет производить косметику из белорусского березового сока

Изменить размер текста: A A

В Китае изучают возможность производить косметические средства с использованием белорусского березового сока. Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства, об этом шла речь во время встречи в министерстве с представителями компании Nongfu Spring Co., Ltd. Представитель компании рассказала, что косметика на березовом соке популярна в Китае и Японии и компания даже планирует открыть новый завод, чтобы обеспечить спрос. Для этого китайскому бизнесу нужны большие объемы березового сока.

По словам начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Андрея Мацкевича, китайский рынок белорусам интересен, осталось только решить проблему транспортировки - березовый сок является скоропортящимся продуктом, и на экспорт идет в основном в близлежащие страны.