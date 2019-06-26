Четырехлетний мальчик утонул в декоративном пруду возле дома

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Трагедия случилась в Речице вечером 25 июня. Мать с ребенком была в доме, а отец в гараже. Около 21.20 мальчик вышел во двор. Мать подумала, что он пошел в гараж к отцу. Через небольшой промежуток времени родители нашли ребенка в пруду, он уже был мертв.

Как сообщает Телеграм-канал Следственного комитета, декоративный пруд во дворе частного дома, где жил ребенок вместе с родителями, огорожен забором-сеткой. Подойти к пруду можно было, лишь открыв калитку, которая в закрытом положении фиксируется проволокой.

Речицкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.