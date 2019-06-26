Подросток, который выпал из окна в Новополоцке, мог быть в состоянии токсического опьянения

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Правоохранительные органы не исключают, что подросток, который выпал из окна поздним вечером 25 июня в Новополоцке, мог быть в состоянии токсического опьянения. Как сообщает Телеграм-канал Следственного комитета, один из находившихся в квартире подростков рассказал, что их товарищ принес с собой баллоны с газом для заправки зажигалок, чтобы использовать их для сниффинга (форма токсикомании, при которой состояние опьянения достигается в результате вдыхания паров химических соединений газа, используемого в бытовых приборах и других веществ, которые имеют свободное обращение в гражданском обороте). Через некоторое время юноша остался в комнате один, и его товарищи услышали хлопок. Вернувшись в комнату, они увидели, что окно открыто, а их товарищ лежит на тротуаре. Новополоцкий ГОСК проводит проверку.