2019-06-26T15:11:52+03:00
Общество
КП Беларусь

В Пинске охранник магазина четыре часа держал в подсобке 9-летнего ребенка

Мальчик взял в магазине шоколадку и сухарики
Алиса МИЕЛОФОН
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Охранник поймал мальчика, который хотел взять шоколадку и сухарики, и четыре часа держал его в подсобке. Фото: кадр из видео СТВ.Охранник поймал мальчика, который хотел взять шоколадку и сухарики, и четыре часа держал его в подсобке. Фото: кадр из видео СТВ.
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Четыре часа провел 9-летний Женя из Пинска в подсобном помещении магазина. Мальчика держал там охранник за то, что тот взял в магазине шоколадку и сухарики.

Историю, которая произошла еще 1 июня, рассказывает телеканал СТВ. По словам матери мальчика, охранник поймал его за руку, когда тот пытался взять шоколадку и сухарики. Женю заперли в подсобном помещении. Мальчику приказали сидеть прямо, с заложенными за спину руками и не разрешали выйти в туалет. Когда за Женей пришел отчим, ребенка ему не отдали. Не отдали Женю и матери. «4 часа шокированная семья ждала приезда инспектора по делам несовершеннолетних, а 9-летний Женя все это время томился в заточении», - говорится в сюжете телеканала.

В головном офисе сети супермаркетов провели служебную проверку и не нашли в действиях охранника нарушений. Мама мальчика намерена отстаивать права своего ребенка.

Напомним, в Минске недавно прошел судебный процесс над сотрудниками магазина, которые били воришек и выставляли их из магазина, раздев догола.

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