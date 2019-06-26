Мужчина застрял в колодце на 7-метровой глубине

Мужчина застрял в колодце на семиметровой глубине. Фото: МЧС.

Он залез в колодец, чтобы его почистить, а выбраться не смог

Изменить размер текста: A A

В деревне Миколка Узденского района одному из местных жителей понадобилась помощь спасателей. Мужчина 25 июня решил почистить колодец. Выбраться обратно самостоятельно он не смог.

Когда спасатели прибыли по вызову, они увидели, что хозяин дома сидит в колодце на 7-метровой глубине. Мужчине подали лестницу и помогли выбраться из колодца.

- Пострадавшего передали бригаде медиков. Врачи осмотрели мужчину, от госпитализации он отказался, - сообщает пресс-служба МЧС.