2019-06-26T15:13:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина застрял в колодце на 7-метровой глубине

Он залез в колодец, чтобы его почистить, а выбраться не смог
Алиса МИЕЛОФОН
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Мужчина застрял в колодце на семиметровой глубине. Фото: МЧС.Мужчина застрял в колодце на семиметровой глубине. Фото: МЧС.
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В деревне Миколка Узденского района одному из местных жителей понадобилась помощь спасателей. Мужчина 25 июня решил почистить колодец. Выбраться обратно самостоятельно он не смог.

Когда спасатели прибыли по вызову, они увидели, что хозяин дома сидит в колодце на 7-метровой глубине. Мужчине подали лестницу и помогли выбраться из колодца.

- Пострадавшего передали бригаде медиков. Врачи осмотрели мужчину, от госпитализации он отказался, - сообщает пресс-служба МЧС.

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