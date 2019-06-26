2019-06-26T15:22:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Черные риелторы держали своих жертв в рабстве: ограничивали свободу, не кормили, заставляли работать

Двое ранее судимых обирали доверчивых граждан почти год
Наталья ПАРТОЛИНА
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Эти двое выманивали у людей деньги, а потом вывозили их на съемные квартиры, держали впроголодь и заставляли работать. Фото: УВД.Эти двое выманивали у людей деньги, а потом вывозили их на съемные квартиры, держали впроголодь и заставляли работать. Фото: УВД.
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В Витебске задержали черных риелторов. Двое ранее судимых мужчин обманывали людей, предлагая им вложить деньги в бизнес по купле-продаже автомобилей или обмену квартиры на жилье меньшей площади с доплатой.

- Потерпевших они содержали впроголодь на съемных квартирах, ограничивали их в перемещении, запрещали общаться с другими людьми, вывозили под присмотром на неквалифицированную работу, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

На деньги, которые они выманивали у потерпевших, черные риелторы гуляли в увеселительных заведениях. Часто ссорились: каждому казалось, что другой неправильно разделил добычу.

- По факту указанных мошеннических действий Витебским ГОСК возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). За указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества, - сообщили в УВД.

Одному из задержанных 51 год, он в 2017-м освободился из колонии. 8-летний срок отбывал за серию мошеннических действий. Второй, 34-летний мужчина, из мест лишения свободы вышел в 2018-м. На его счету не только мошенничества, но и кража, грабеж, разбой, вымогательство. Кстати, нашли мужчину в доме его сестры - он прятался под диваном.

Граждан, пострадавших от противоправной деятельности указанных лиц (см. фото), просим обращаться в 7-е управление (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь по телефонам: 8 029 591-38-91, 8 0212 67-00-40 или 8 0212 66-50-44.

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