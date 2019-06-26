КП Беларусь
В Рогачевском районе ночью сгорела автолавка с продуктами
Не исключено, что ее подожгли
В Рогачевском районе ночью сгорела автолавка, это может быть поджог.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В ночь на 26 июня сгорела передвижная автолавка с продуктами. Это произошло в 3.55 в Рогачевском районе, в деревне Кошара.
Как сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя Гомельского областного управления МЧС Ксению Шингирей, огонь уничтожил фургон-рефрижератор ГАЗ Next, в котором находилось полторы тонны продуктов.
Люди не пострадали. Среди версий, которые рассматриваются как причина пожара, - конструктивный недостаток оборудования автолавки и поджог.
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