2019-06-26T15:25:36+03:00
Общество
КП Беларусь

В Рогачевском районе ночью сгорела автолавка с продуктами

Не исключено, что ее подожгли
Алиса МИЕЛОФОН
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В Рогачевском районе ночью сгорела автолавка, это может быть поджог.В Рогачевском районе ночью сгорела автолавка, это может быть поджог.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В ночь на 26 июня сгорела передвижная автолавка с продуктами. Это произошло в 3.55 в Рогачевском районе, в деревне Кошара.

Как сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя Гомельского областного управления МЧС Ксению Шингирей, огонь уничтожил фургон-рефрижератор ГАЗ Next, в котором находилось полторы тонны продуктов.

Люди не пострадали. Среди версий, которые рассматриваются как причина пожара, - конструктивный недостаток оборудования автолавки и поджог.

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