2019-06-26T16:04:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Страшная авария под Гродно: авто разорвало на части, погибла пассажирка

«Хонда» обгоняла впереди идущее авто, ее занесло и вынесло на встречку
Алиса МИЕЛОФОН
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Под Гродно страшная авария: авто разорвало пополам, погибла девушка. Фото: newgrodno.by.Под Гродно страшная авария: авто разорвало пополам, погибла девушка. Фото: newgrodno.by.
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ДТП с трагическим исходом произошло вечером 25 июня на автодороге Гродно - Индура. Как рассказывает newgrodno.by , недалеко от деревни Коптевка примерно в 21.30 автомобиль «Хонда», который ехал в Гродно, пошел на обгон ехавшего впереди авто. Машину занесло, «Хонда» выехала на встречку и по касательной столкнулась с «Фольксвагеном», который ехал по направлению к Индуре. Обе машины вылетели в кювет. «Хонду» разорвало пополам. Девушка-пассажир вылетела из салона и скончалась от полученных травм на месте. Водитель не пострадал.

Пострадали пассажиры «Фольксвагена» - молодой человек госпитализирован, состояние его стабильное, а девушка в критическом состоянии. Водитель этого автомобиля также не пострадал.

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