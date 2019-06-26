2019-06-26T16:05:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Оранжевый четверг в Беларуси: грозы, ливни, град

27 июня синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности
Алиса МИЕЛОФОН
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В четверг в Беларуси будут дожди, град, ветер.В четверг в Беларуси будут дожди, град, ветер.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Грозы и град ожидают жителей Беларуси в четверг. Как сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, из-за этих неблагоприятных природных явлений в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Весь день будет облачно. Без зонтика из дома выходить не советуем: на большей части территории страны пройдут дожди и грозы, а местами сильные ливни. Кое-где на юго-востоке Беларуси прогнозируют град. Зонтики в руках придется держать покрепче: ветер будет дуть с юго-запада, с переходом на северо-западный, с порывами до 14 метров в секунду. Ночью местами, а утром и днем во многих районах порывы усилятся до 15 - 20 метров в секунду.

Ночью будет 16 - 22 градуса тепла, днем - от 21 до 29 градусов со знаком плюс.

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