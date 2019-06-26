У минских велосипедистов есть своя полоса на проезжей части!

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Разметка велополосы на проезжей части появилась в Минске на улице Веры Хоружей. Минское велосипедное общество добивалось реализации этого проекта более двух лет.

Разметка появилась 26 июня. Она захватывает участок улицы Веры Хоружей от улицы Куйбышева до улицы Якуба Коласа. Через пару дней велополосу можно будет тестировать. Каждый велосипедист старше 14 лет сможет ехать по проезжей части, пересекать перекрестки, не спускаясь в подземные переходы. Тем не менее МВО советует владельцам двухколесного транспорта быть очень внимательными, пока к изменениям привыкнут все участники дорожного движения. Тем более что делиниаторы (специальные физические ограничители, препятствующие заезду автомобилей на велосипедную полосу) устанавливаться на экспериментальном участке не будут. Для дополнительной защиты велосипедистов предусмотрено ограничить скорость автомобилей до 50 километров в час и выделить велополосы цветом в местах пересечений с проезжей частью и в зоне остановок.