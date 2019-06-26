Брестские альпинисты назвали новый горный маршрут в честь 1000-летия Бреста

Подарок к миллиениуму Бреста от альпинистов - новый маршрут в горах Сибири. Фото: из личного архива альпинистов.

Скалолазы покорили пик Свердловск на Восточном Саяне в Сибири

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Подарок к миллениуму родному городу сделали брестские альпинисты Никита Марчук и Григорий Андреев, которые поднялись в гору вместе с Аленой Пановой из Иркутска.

Новый маршрут по хребту Тункинские Гольцы молодые люди разведали под руководством Никиты Дедюшко - зампредседателя Брестского областного общественного объединения альпинизма и скалолазания «Вершина».

Все документально подтверждено! Фото: из личного архива альпинистов.

Высота пика Свердловск в Саянах - 2693 метра. Сложность маршрута оценивается как средняя - маркируется 3Б. На нем есть скальные участки, а восхождение занимает не меньше 5 часов.

Трудность маршрута оценивается как средняя. Фото: из личного архива альпинистов.

Брестчане поднимались по центральному западному контрфорсу горы. И назвали новую линию «1000-летие города Бреста».