2019-06-26T17:57:00+03:00
Общество
КП Беларусь

«В щелях в полу нашли кошачью кровь»

Мозырского живодера, который убивал животных на камеру и рассылал записи зоозащитникам, будут судить
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Мужчина брал котят по объявлениям и жестоко их убивал.Мужчина брал котят по объявлениям и жестоко их убивал.
Изменить размер текста:

Мозырский райотдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными. Фигурант - 28-летний житель Мозыря. Мужчина брал котят по объявлениям «отдам котят в добрые руки». Животных он приносил домой и «совершал действия, приводившие к их мучительной гибели». Так, он варил котят в кипятке, посадив их в стеклянные банки. Издевательства над животными мужчина фотографировал и снимал на видео и рассылал фото и видеоролики бывшим владельцам котят и зоозащитникам.

- Всего установлено 10 фактов издевательства над котятами, - сообщили в Следственном комитете.

Живодера задержали в Москве и экстрадировали в Беларусь.

- Несмотря на проведенную в квартире уборку, следователь смог изъять из щели в полу образцы остатков вещества, похожего на кровь. Согласно заключениям экспертиз, на изъятых предметах и в щели в полу находилась кошачья кровь, - рассказали в СК.

Уголовное дело передано в суд. Кроме того, с учетом имеющегося у мужчины психического заболевания, эксперты сделали вывод о необходимости его лечения в психиатрическом стационаре.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
20-летняя девушка во время обгона столкнулась со встречным Audi: водитель погиб
«Убил лося, а останки бросил в канаву»: В Бобруйском районе задержали браконьера
Видеофакт. ОМОН задержал гомельчанина, который растил коноплю в теплице
В Молодечно дачник нашел за забором гранату времен ВОВ
В Минском районе пьяный на Ford сбил маму с ребенком в коляске и скрылся
Младшая дочка пригласила друзей, а они ограбили ее мать и сестру
Гомельчанин выпрыгнул из машины «скорой» на ходу
В Столинском районе поймали мотоциклиста-бесправника почти с 5 промилле
Брестские альпинисты назвали новый горный маршрут в честь 1000-летия Бреста
У минских велосипедистов есть своя полоса на проезжей части!
Оранжевый четверг в Беларуси: грозы, ливни, град
Страшная авария под Гродно: авто разорвало на части, погибла пассажирка