«В щелях в полу нашли кошачью кровь»

Мужчина брал котят по объявлениям и жестоко их убивал.

Мозырского живодера, который убивал животных на камеру и рассылал записи зоозащитникам, будут судить

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Мозырский райотдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными. Фигурант - 28-летний житель Мозыря. Мужчина брал котят по объявлениям «отдам котят в добрые руки». Животных он приносил домой и «совершал действия, приводившие к их мучительной гибели». Так, он варил котят в кипятке, посадив их в стеклянные банки. Издевательства над животными мужчина фотографировал и снимал на видео и рассылал фото и видеоролики бывшим владельцам котят и зоозащитникам.

- Всего установлено 10 фактов издевательства над котятами, - сообщили в Следственном комитете.

Живодера задержали в Москве и экстрадировали в Беларусь.

- Несмотря на проведенную в квартире уборку, следователь смог изъять из щели в полу образцы остатков вещества, похожего на кровь. Согласно заключениям экспертиз, на изъятых предметах и в щели в полу находилась кошачья кровь, - рассказали в СК.

Уголовное дело передано в суд. Кроме того, с учетом имеющегося у мужчины психического заболевания, эксперты сделали вывод о необходимости его лечения в психиатрическом стационаре.