В Столинском районе поймали мотоциклиста-бесправника почти с 5 промилле

Нарушитель бросил мотоцикл на обочине и стал убегать, но его все равно догнали. Фото: УВД Брестского облисполкома.

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На днях на территории Столинского района госинспекторы гнались за нарушителем на мотоцикле, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

ЧП произошло в деревне Теребище. Около 24.00 гаишники заметили мотоцикл «ИЖ Юпитер», управлял которым мужчина без мотошлема. Кроме того, не было зарегистрировано и ТС – «Юпитер» был без регистрационных знаков. Поэтому сотрудники ГАИ включили проблесковые маячки, требуя мотоциклиста остановиться. Но тот лишь поддал газа.

– Инспекторы начали преследование нарушителя. Но он, немного проехав на скорости, бросил мотоцикл на обочине и стал убегать. Пробежал от инспекторов он немного – не более 30 метров, и был задержан, – рассказали в пресс-службе.

Задержанный 24-летний местный житель был в сильном подпитии. В выдыхаемом воздухе у него было 4,8 промилле алкоголя. Да и сельчанин сам не отрицал факт того, что сел за руль нетрезвым. Поступок объяснил тем, что после посиделок с друзьями хотел поскорее приехать домой. Кроме того, у мужчины нет водительского удостоверения.

Против нарушителя составлены 5 административных протоколов. Мотоцикл был изъят и доставлен на штрафстоянку.