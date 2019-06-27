9 дней пешком: начались паломничества в Будслав

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В четверг из Барановичей и Лиды вышли первые пешие паломники в Будслав; верующие ежегодно идут из разных уголков Беларуси к иконе Божьей Матери Будславской. В целом в этот знаменитый городок в Мядельском районе обычно приходят пешком более тысячи христиан-католиков, еще около 15 тыс. верующих съезжаются на автобусах и машинах. Красивое католическое торжество в честь Девы Марии пройдет в этом году в Будславе 5 - 6 июля.

Участники пилигримки Барановичи - Будслав за 9 дней пути преодолеют пешком почти 300 километров. В пути паломники останавливаются на ночлег, их принимают местные жители, в некоторых деревнях все ночуют в школах. В дороге пилигримы молятся, поют, слушают конференции, рассуждают на духовные темы. По вечерам часто устраивают концерты. Как правило, паломничества проходят очень весело и радостно, воодушевляя участников на новый путь в следующем году.