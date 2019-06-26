Гомельчанин выпрыгнул из машины «скорой» на ходу

Но его потом все-таки отвезли в больницу

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О происшествии, которое недавно случилось в Гомельском районе, журналистам belta.by сообщили в городской станции скорой медицинской помощи Гомеля.

На территорию района медики приехали по вызову утром в среду, 26 июня. Пациент, местный житель, по предварительному диагнозу находился в состоянии сильного эмоционального возбуждения. Поэтому врачи скорой медпомощи посчитали, что 40-летнему мужчине нужна госпитализация.

– Сельчанина решено было доставить в одно из медучреждений областного города. Но по дороге в больницу, «буйный» мужчина начал возмущаться, открыл дверцу и выпрыгнул из машины на полном ходу, – рассказали в станции скорой помощи.

В итоге пациента медики хоть и с трудом, но все-таки госпитализировали в одну из гомлеьских больниц. Произошедший инцидент будет подвергнут проверке соответствующих органов.