Младшая дочка пригласила друзей, а они ограбили ее мать и сестру

Вор унес из квартиры подруги украшения на сумму более 4500 рублей. Фото: pixabay.com.

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В милицию Барановичей обратились две горожанки, которые рассказали о краже дорогих украшений, информируют в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Горожанка пришла к правоохранителям со старшей дочкой и рассказала, что из квартиры, где проживает семья пропали ювелирные украшения и деньги.

– Сотрудникам угрозыска удалось узнать, что пока дома никого не было младшая из дочерей приглашала своих друзей, учащихся одного из учебных заведений города. В первый раз один из гостей ушел из квартиры с 90 долларами, а в другой раз, спустя пару дней, он уже «пошарил» по полкам основательно, – сообщили в пресс-службе.

После визитов гостей младшей дочки из квартиры исчезли золотые сережки, цепочки, звенья от браслета, «печатка» и несколько колец. Ущерб превысил 4 500 белорусских рублей.

Сообщается, что обе кражи совершил один и тот же молодой человек. Против него за кражу заведено уголовное дело.