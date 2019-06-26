В Минском районе пьяный на Ford сбил маму с ребенком в коляске и скрылся

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Серьезное ДТП произошло в Минском районе с участием пешеходов, информирует belta.by со слов Сергея Чеботарева, официального представителя УГАИ УВД Минского областного исполкома.

Авария случилась вечером во вторник, 25 июня, примерно в 21.40 часов. В деревне Михановичи мама с двухлетней девочкой в коляске шла по краю проезжей части. В этот же момент по дороге ехал местный житель на легковой иномарке «Форд». Мужчина был за рулем в пьяном состоянии, он не справился с управлением и сбил женщину с коляской, которая шла попутно.

Мужчина после ДТП скрылся. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.

– В ДТП молодая мама не пострадала, но двухлетняя девочка была сильно травмирована, ее на машине скорой помощи доставили в больницу, – уточнили в пресс-службе.

Водитель же после ДТП скрылся с места происшествия. Его задержали спустя какое-то время по месту жительства. Известно, что на момент аварии мужчина был в нетрезвом состоянии. Кроме того, у него никогда не было водительского удостоверения.