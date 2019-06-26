В Молодечно дачник нашел за забором гранату времен ВОВ

Минчанин обнаружил гранату рядом со своей дачей и позвонил в милицию. Фото: УВД Минского облисполкома.

Боеприпас «вышел» из земли, когда поле в очередной раз перепахали [фото]

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На днях в милицию Молодечненского района обратился минчанин-дачник, сообщают в пресс-службе УВД Минского областного исполкома.

На выходные 46-летний житель столицы приехал потрудиться на своем дачном участке в деревню Ковальцы. Работал, копался в огороде, а примерно в 15.00 часов заглянул за забор и увидел там... гранату. Мужчина не растерялся и сразу же позвонил по номеру 102, чтобы сообщить об опасной находке.

– Прибывшие по вызову правоохранители оцепили место, должным образом обеспечив охрану опасного объекта и безопасность местных жителей. После приезда саперно-пиротехнической группы войсковой части №3310 специалистами граната времен ВОВ была обезврежена, – пояснили в пресс-службе.

Предположительно опасный боеприпас долгое время лежал в земле, а, когда поле перепахивалось, в очередной раз, граната «вышла» на поверхность вместе с пластом земли.