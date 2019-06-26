2019-06-26T21:03:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. ОМОН задержал гомельчанина, который растил коноплю в теплице

Мужчина занимался сбытом наркотических веществ
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина растил коноплю на продажу. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Мужчина растил коноплю на продажу. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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В Гомеле сотрудники наркоконтроля провели оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению наркодилера, информируют в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Когда оперативная информация подтвердилась, на задержание с правоохранителями выехали бойцы ОМОН. 35-летний гомельчанин, которого подозревают в изготовлении и сбыте наркотических средств, находился в личном гараже. В момент задержания он продал «потребителю» два свертка с марихуаной. Вес веществ, находившихся в двух бумажных свертках, составил 7,7 грамма.

Для производства наркотиков мужчина оборудовал теплицу. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Для производства наркотиков мужчина оборудовал теплицу. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

– Кроме того, было тщательно осмотрено подворье задержанного наркодилера. В подворье «наркоботаник» оборудовал теплицы под выращивание конопли, из которой он затем самостоятельно изготавливал марихуану на продажу, – рассказали в УВД.

Также были изъяты кусты наркосодержащего растения, лампа, инструменты для просеивания вещества. Материалы дела направлены на правовую оценку.

Задержание гомельчанина, который выращивал коноплю.В начале мая борцы с наркопреступностью при поддержке бойцов ОМОНа задержали 35-летнего мужчину в собственном гараже. Он продал наркопотребителю два бумажных свертка. Согласно заключению экспертизы, внутри каждого находилось особо опасное наркотическое вещество марихуана общей массой 7,72 грамма.

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