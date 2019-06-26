«Убил лося, а останки бросил в канаву»: В Бобруйском районе задержали браконьера

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Бобруйские егери обнаружили в угодьях недалеко от деревни Островы останки лося, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Нелегалы даже не потрудились закопать части убитого сохатого, а просто выбросили все в ближайшую канаву. Госинспекторы предположили, что совершить преступление мог местный житель. Сельчанин раньше был судим за подобную противоправную деятельность и мог вернуться к «ремеслу».

Подозрения оказались верными.

– Во дворе у сельчанина в свежей крови были телега и разделочная колода. Дома при обыске было найдено ружье с оптическим прицелом и патроны к нему. Незарегистрированное оружие нарушитель прятал в диване, – пояснили в пресс-службе.

Браконьер признался в том, что недавно застрелил лося, а мясо продал. Правда, в морозилке дома у браконьера, хранилось около 20 килограммов мясной продукции, ее изъяли и отправили на экспертизу.

За добычу лося против охотника-нелегала возбуждено уголовное дело, ущерб, нанесенный мужчиной, составил 7,6 тысячи рублей.