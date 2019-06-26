20-летняя девушка во время обгона столкнулась со встречным Audi: водитель погиб

Виновница ДТП совершала обгон на ночной дороге. Фото: ГАИ и УГКСЭ по Минской области.

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Смертельное ДТП произошло в Минском районе в среду, 26 июня, информирует sb.by со слов Сергея Чеботарева, официального представителя УГАИ УВД Минского областного исполкома.

Поздно ночью около 01.30 часов на первом километре автотрассы направлением Волма – Ваньковичи – Годуново столкнулись два легковых авто. Одной машиной, иномаркой «Дэу Ланос» управляла 20-летняя жительница Минска. На ночной дороге девушка совершала обгон, для которого выскочила на встречку на закруглении дороги.

Однако завершить маневр автоледи не смогла – на полной скорости она столкнулась со встречным авто: легковой «Ауди 80», за рулем которой был 22-летний минчанин.

Во время лобового столкновения погиб водитель встречной Audi. Фото: ГАИ и УГКСЭ по Минской области.

– В ДТП молодой водитель «Ауди» получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков. Других участников аварии: двух 18-летних пассажиров «Ауди» и 28-летнего пассажира «Дэу» с различными травмами доставили в больницу. Получила повреждения и виновница аварии, 20-летняя девушка, она также была госпитализирована, – уточнили в пресс-службе областной ГАИ.

Предварительно сообщается, что никто и участников дорожно-транспортного происшествия не был пристегнут ремнем безопасности. По факту аварии проводится проверка, назначен ряд экспертиз.