Николай Лукашенко болел за сборную Беларуси по пляжному футболу в матче со Швейцарией

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Во втором матче на турнире по пляжному футболу в рамках II Европейских игр сборная Беларуси играла со Швейцарией. И по ходу игры вела со счетом 4:0. Победа в основное время гарантировала бы досрочный выход в полуфинал. Однако Швейцария сумела сравнять счет (один из мячей забила в меньшинстве), а затем и выйти вперед. Но за 21 секунду до окончания основного времени наша команда сравняла счет - 5:5.

Трехминутный овертайм прошел без забытых мячей, а в серии пенальти наша команда была точнее - 3:2.

После двух туров у нашей сборной 4 очка, у Португалии - 3, у Швейцарии - 2, у Румынии - 0. В четверг Беларусь сыграет с Португалией, Швейцария - с Румынией. В полуфинал выходят две лучшие команды.

За игрой нашей сборной со Швейцарией наблюдал сын президента Беларуси Николай Лукашенко, а также премьер-министр Сергей Румас (он был и на первой игре с Румынией).

Пляжный футбол: голы вратаря, кварцовый песок, лопнувшая от жары кожа

Николай Лукашенко пришел на матч сборной Беларуси по пляжному футболу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ