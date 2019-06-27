2019-06-27T08:17:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Четверо погибли, двое в больнице: лобовое столкновение в Полоцком районе

Водитель «Ауди» при обгоне выехал на встречную
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Полоцком районе четверо погибли, двое в больнице - трагический результат лобового столкновения при обгоне. Фото: УВД.В Полоцком районе четверо погибли, двое в больнице - трагический результат лобового столкновения при обгоне. Фото: УВД.
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Страшная авария произошла в Полоцком районе вечером 26 июня. Около семи часов вечера на 47-м километре дороги Р46 Лепель-Полоцк-граница России столкнулись два автомобиля. Четыре человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии в больнице.

-По предварительной информации, водитель "Audi" при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Mazda". В результате ДТП два пассажира "Audi" скончались на месте. Водитель "Audi" и 12-летний ребенок, который в момент аварии находился в "Mazda", умерли в больнице. Водитель и пассажир второй легковушки находятся под наблюдением медиков, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

В тот же день в Минском районе 20-летняя девушка, совершая обгон, выехала на встречную полосу. Автомобиль врезался в идущую навстречу машину. Водитель встречного авто погиб.

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