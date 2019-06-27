Пьяный минчанин угнал трактор, врезался в забор и уснул

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На днях в белорусской столице угнали трактор. По версии следствия, 23 июня около 4 часов утра 20-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим братом пришел на охраняемую автомобильную стоянку на ул. Промышленной в Минске к знакомому сторожу. Пока брат подозреваемого разговаривал со сторожем, парень решил прогуляться по стоянке и посмотреть, какие автомобили там стоят.

- Молодой человек увидел на территории стоянки трактор МТЗ с оставленным в замке зажигания ключом. Он решил этим воспользоваться и покататься на нем. Выехав со стоянки, далеко уехать не смог: при развороте врезался в забор. На месте ДТП около 5 утра он был найден спящим в тракторе сотрудниками столичной ГАИ, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале.

Трактор с механическими повреждениями передан владельцу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за угон, добавили в СК.