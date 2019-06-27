Медальный зачет на Европейских играх предскажет рак-оракул

Изменить размер текста: A A

На празднике «Звени, волна озерная!», который пройдет 29 июня на берегу озера Белое (д. Азино Полоцкого района) рак Зодиак предскажет итоги медального зачета II Европейских игр.

- Приглашаем всех на праздник летнего отдыха у воды и приятных впечатлений! Впервые на Полотчине! На Ваших глазах азинский рак-оракул Зодиак предскажет результаты медального зачета II Европейских игр! - сообщает Полоцкий районный центр культуры.

Рак будет предсказывать итоги соревнований, которые 30 июня завершатся в Минске, в специальном аквариуме, уточнили организаторы.

Программа праздника у воды также будет включать командный онлайн-конкурс уховаров, в котором будут соревноваться сборные команды сельсоветов района. Еще гостей праздника удивят чемпионатом по ловле раков, гонках на катамаранах. Будут и спортивные игры, презентация комнатных и садовых растений, ярмарка мастеров.