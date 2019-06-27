Дождь подтопил несколько квартир в Минске

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Вечером 26 июня жильцы дома по адресу ул.Стахановской, 33 сообщили в МЧС о подтоплении квартир и отслоении и обрушении части штукатурки на потолке.

- Из-за дождя произошло намокание деревянного перекрытия с отслоением и обрушением штукатурки на потолке (дранка) и впоследствии подтоплением в жилых комнатах, - сообщает Минское городское управление МЧС.

Речь идет о квартирах на 4-м этаже, кроме того, намок потолок в квартире на 3-м этаже. В ходе разбирательства выяснилось, что в доме проводится капремонт, как раз накануне дождя была снята шиферная кровля и проводилась замена обрешетки.

Спасатели откачали воду из подтопленных квартир. Причина подтопления - нарушение технологического процесса при производстве работ на кровле. Восстанавливать потолок в квартирах придется строителям, добавили в МЧС. Там констатировали, что подтопленные квартиры пригодны для проживания.